Песков объяснил, от чего зависит встреча Путина и Трампа
Будущие переговоры двух лидеров пока остаются предметом согласования.
Фото: © РИА Новости
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Песков: встреча Путина и Трампа зависит от графиков президентов
Проведение встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае зависит от графиков глав государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У всех же есть определенные временные слоты, их нужно согласовать», — заявил он.
Саммит АТЭС состоится 18 и 19 ноября в китайском городе Шэньчжэне. В его рамках также запланированы двусторонние переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которые должны пройти 18 ноября. На следующий день ожидаются трехсторонние переговоры с участием лидеров России, Китая и США.
На фоне предстоящей встречи ее начали сравнивать с Ялтинской конференцией, состоявшейся в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года. Тогда за одним столом собрались лидеры СССР, США и Великобритании, чтобы обсудить послевоенное устройство мира и планы окончательного разгрома нацистской Германии и ее союзников.
Вместе с тем Песков назвал подобные параллели исключительно политологическими рассуждениями, не имеющими отношения к действительности.
«Все сравнения с Ялтой — это политологические упражнения, которые не имеют ничего общего с реальностью», — заявил представитель Кремля.
Предыдущая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа 2025 года в американском городе Анкоридже на Аляске. Переговоры прошли на военной базе Элмендорф — Ричардсон и продолжались около двух с половиной часов. Центральной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.
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