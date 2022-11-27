«Мой дом всегда открыт»: рэпер Птаха обратился к старшей дочери после конфликта

Последние месяцы артист конфликтует не только со старшей наследницей, но и бывшей женой Ланой Реутовой. И, по его словам, в обеих ситуациях не он виноват.

Известный своим буйным нравом рэпер Птаха обратился к своей старшей дочери Николь и признался ей в любви. Вспомнил о наследнице после недавнего с ней конфликта, в котором якобы поднял руку на девушку.

Отношения рэпера с дочерью нельзя назвать гладкими. Артист оставил с мамой девочку, когда той было лишь три года. Долгие годы он не стремился общаться с Николь и принимать участие в ее жизни. Сама Николь долго шла к примирению с папой. Но все попытки проваливались. Еще в начале октября наследница в социальной сети продемонстрировала публике итог скандала с папой. На видео она показала синяки и ссадины. Их, по ее словам, нанес сам рэпер. Спустя полтора месяца, знаменитость решил публично обсудить конфликт с дочкой и обратился к ней с признанием.

«Я люблю тебя настолько сильно, насколько может отец любить свою дочку. Жаль, что ты используешь это в сторону хайпа. Придет время, ты все поймешь. Мой дом всегда открыт, как и объятья», — написал Птаха в социальной сети.

Рэпер Птаха признался в любви к старшей дочери Николь. Instagram* / ptahaoff

Удастся ли после трогательного обращения к дочери наладить с ней взаимоотношения, пока неизвестно. Но Николь настроена серьезно. После побоев она решила окончательно разорвать все контакты с отцом и заявила, что папы у нее больше нет.

«Я устала от твоего кнута и пряника. Да, я нифига не добилась. Но это не дает тебе права поднимать и распускать руки ни в мою, ни в чью либо сторону. Мне уже давно не десять лет, и я могу за себя постоять», — говорила Николь.

К слову, Птаха конфликтует не только с дочкой, но и бывшей женой Ланой Реутовой. После того, как девушка обвинила артиста в избиении ее, мамы и дочери Сияны, исполнитель попытался оправдаться. По его мнению, женщины намеренно провоцируют его на конфликт, чтобы потом освещать ситуацию в искаженном виде в соцсетях. Сейчас Птаха готовится к тяжелой борьбе за возможность видеть младшую дочку и общаться с ней без препятствий.

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