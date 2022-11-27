Новая «жертва» или любовь? Марат Башаров закрутил роман с молодой актрисой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 154

Марат Башаров закрутил роман с актрисой Асей Борисовой

Новая «жертва» или любовь? Марат Башаров закрутил роман с молодой актрисой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитость со скандалом развелся в 2019 году. На протяжении трех лет о его личной жизни ничего не было слышно. Теперь он больше не скрывает новую избранницу.

Марат Башаров впервые вышел в свет с новой избранницей, однако публично представлять любимую не стал. Но все тайны раскрыл генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман.

Оказалось, новой возлюбленной Башарова стала коллега Ася Борисова. Девушке 35 лет, она уже побывала замужем и имеет сына. Кроме того, успела сняться в эпизодах в популярных сериалах «Склифосовский», «Глухарь» и других. Впервые показать публике избранницу Башаров решил во время спектакля. Он пригласил спутницу и усадил в зрительном зале рядом с бывшей женой Елизаветой Круцко.

«Я вчера видел двух девушек, которые пришли. Марат мне сказал, что одна бывшая, другая настоящая. Он просто представил мне их. Не знаю — посмотрим», — сказал Кехман на федеральном канале о Борисовой.

Возлюбленная Марата Башарова Ася БорисоваВозлюбленная Марата Башарова Ася Борисова. Instagram* / superborisova

К слову, Башаров был официальной женат дважды. В фактическом браке с Елизаветой Круцко у Башарова подрастает дочка Амели. Причиной расставания пары стали слухи об изменах знаменитости. Спустя пять лет актер женился на коллеге Екатерине Архаровой. А уже через полгода случился скандал. Тогда Архарова обвинила супруга в избиении. И меньше чем через год пара развелась.

Последней официальной женой Башарова стала его поклонница Елизавета Шевыркова. В сентябре 2017 года влюбленные расписались, а за несколько месяцев до этого в семье родился сын Марсель. Спустя два года история повторилась: актер вновь стал поднимать руку на любимую, однажды даже сломав ей нос. Позже Шевыркова призналась, что часто терпела побои от знаменитости в надежде — он образумится и исправится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких методов придерживается Марат Башаров в воспитании детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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