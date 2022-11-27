Психолог Дианова раскрыла причину одиночества актрисы Настасьи Самбурской

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Психолог Дианова назвала причиной одиночества Самбурской сложное детство

Психолог Дианова раскрыла причину одиночества актрисы Настасьи Самбурской

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса не скрывает — она созрела для семьи и рождения детей. И желает осуществить задуманное как можно скорее. Но каждый раз в очередных отношениях обжигается.

Причиной одиночества звезды сериала «Универ» Настасьи Самбурской и отсутствия семьи в 35 лет является сложное детство актрисы. К такому выводу пришла психолог Лина Дианова после недавнего откровенного интервью знаменитости.

Самбурская была в браке лишь раз. Супругом стал коллега по цеху Кирилл Дыцевич. Брак продлился недолго: спустя два месяца пара развелась. После развода у знаменитости были романы. О последнем из них стало известно в мае, когда Самбурская вышла в свет вместе со стоматологом Глебом Пекли. Тогда актриса роман не подтверждала, но уже в конце лета сообщила — ее сердце вновь свободно.

Самбурская снова отправилась на поиски мужа, но теперь с прицелом на создание семьи. По словам актрисы, она не видит в спутниках достойного кандидата. Но, как заметила специалист, низкая самооценка мешает Самбурской создать семью.

Актриса неоднократно признавалась, что ее детство не было радужным и красочным. Папа сидел в тюрьме, мама била. Такое отношение родителей к ребенку и породило низкую самооценку.

«Первым абьюзером в жизни Настасьи был ее отец: „Или ты делаешь, как я сказал, или тебе конец“. Вот место, где она беспомощный ребенок и ни на что не влияет», — объяснила Дианова в своей авторской программе на YouTube.

По словам психолога, разорвать этот круг неудач в личной жизни способен только квалифицированный специалист, путем проработки детских травм. Но Самбурская убеждена — она и сама неплохо разбирается в психологии, поэтому обращаться к терапии не намерена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от кого Ольга Бузова собралась рожать.

-6° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Для чего парламентская ассамблея НАТО признала Россию спонсором терроризма?
6:34
Что делать, если вам угрожают на работе? Объясняет адвокат Сергей Жорин
6:30
Первый русский хоррор: как снимали «Вий» и какие проклятия ему приписывают
6:20
«Мой любимый и родной»: Бузова трогательно обратилась к папе в день рождения
6:06
Бойцы добробатов РФ получили право на удостоверение ветерана боевых действий
5:45
Психолог Дианова раскрыла причину одиночества актрисы Настасьи Самбурской

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
«Я возмущена»: Ангелина Вовк разнесла Ротару за русофобскую позицию
Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео