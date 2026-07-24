«Знала его отца»: Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут быть братьями
В основе невероятной истории лежит обман родителей знаменитостей в прошлом.
Фото: www.globallookpress.com/Marco Barada
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Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут быть братьями
Актер Мэттью Макконахи опубликовал в соцсети Instagram* интригующий пост, посвященный 65-летию своего давнего друга и коллеги Вуди Харрельсона, чем спровоцировал новую волну обсуждений их возможного кровного родства.
Обладатель премии «Оскар» сопроводил архивную фотографию с Харрельсоном подписью «От другой матери? С днем рождения, брат».
Это заявление прозвучало на фоне подготовки к выходу их нового совместного комедийного сериала под названием «Братья», где артисты играют вымышленные версии самих себя, внезапно узнающих о родственной связи.
Подозрения о том, что знаменитости являются братьями не только по духу, но и по крови, возникли после того, как мать Макконахи однажды призналась Харрельсону, что «знала» его отца.
Эта фраза намекала на возможную романтическую связь в Западном Техасе. Позже актеры сопоставили факты и выяснили, что отец Вуди, Чарльз Войд Харрельсон, находился в отпуске из тюрьмы именно в тот период, когда родители Мэттью переживали очередной развод.
Оба актера родились в Техасе, а их семьи часто путают их на старых фотографиях из-за поразительного внешнего сходства. Несмотря на серьезные подозрения, Макконахи пока не готов пройти ДНК-тест.
Он объяснил свою нерешительность тем, что результаты экспертизы могут перевернуть его представление о собственной жизни и человеке, который его вырастил.
В то же время Харрельсон настроен более решительно и хочет узнать правду. Пока актеры ограничиваются лишь шутками в социальных сетях и совместным творчеством.
«Мои дети называют его дядей Вуди, а его дети зовут меня дядей Мэттью», — делился ранее Макконахи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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