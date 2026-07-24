«Знала его отца»: Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут быть братьями

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 383 0

В основе невероятной истории лежит обман родителей знаменитостей в прошлом.

Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи братья правда ли это

Фото: www.globallookpress.com/Marco Barada

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут быть братьями

Актер Мэттью Макконахи опубликовал в соцсети Instagram* интригующий пост, посвященный 65-летию своего давнего друга и коллеги Вуди Харрельсона, чем спровоцировал новую волну обсуждений их возможного кровного родства.

Обладатель премии «Оскар» сопроводил архивную фотографию с Харрельсоном подписью «От другой матери? С днем рождения, брат».

Это заявление прозвучало на фоне подготовки к выходу их нового совместного комедийного сериала под названием «Братья», где артисты играют вымышленные версии самих себя, внезапно узнающих о родственной связи.

Подозрения о том, что знаменитости являются братьями не только по духу, но и по крови, возникли после того, как мать Макконахи однажды призналась Харрельсону, что «знала» его отца.

Эта фраза намекала на возможную романтическую связь в Западном Техасе. Позже актеры сопоставили факты и выяснили, что отец Вуди, Чарльз Войд Харрельсон, находился в отпуске из тюрьмы именно в тот период, когда родители Мэттью переживали очередной развод.

Оба актера родились в Техасе, а их семьи часто путают их на старых фотографиях из-за поразительного внешнего сходства. Несмотря на серьезные подозрения, Макконахи пока не готов пройти ДНК-тест.

Он объяснил свою нерешительность тем, что результаты экспертизы могут перевернуть его представление о собственной жизни и человеке, который его вырастил.

В то же время Харрельсон настроен более решительно и хочет узнать правду. Пока актеры ограничиваются лишь шутками в социальных сетях и совместным творчеством.

«Мои дети называют его дядей Вуди, а его дети зовут меня дядей Мэттью», — делился ранее Макконахи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:22
«Не попутала ли ты?» — Катя Гордон обвинила Иду Галич в лицемерии
21:53
Из-за пожаров Испания потеряла более двух миллионов евро
21:29
Адвокат Лерчек опроверг запрет на ее передвижение по РФ
21:00
Опаснее унитаза: найден самый грязный предмет в общественных местах
20:55
«Приготовили билеты в ад»: Иран пообещал мстить США за каждого погибшего
20:30
«Хотим закончить»: Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Первый тур РПЛ-2026/27: дебют нового ЦСКА и проверка «Спартака»
Внеземной разум: стала известна причина, по которой инопланетян до сих пор не обнаружили
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео