«Периодически хожу»: Владимир Селиванов рассказал, что посещает психотерапевта

Владимир Селиванов сообщил о периодических визитах к психотерапевту

Российский актер и музыкант Владимир Селиванов, известный как VAVAN, периодически обращается за помощью к психотерапевту. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время концерта ко дню своего рождения.

«Я хожу периодически к психотерапевту», — сказал артист.

Исполнитель также признался, что однажды вместе с супругой, блогером Алексой (Александра Селиванова. — Прим. ред.), побывал на приеме у их психотерапевта. По его словам, это был разовый совместный визит, однако оба продолжают ходить к специалисту по отдельности.

Говоря о разногласиях с женой, Владимир заявил, что такие ситуации вспыхивают редко. При этом он подчеркнул, что любые спорные вопросы в семье удается решать мирно.

«Большое счастье, что нам хватает мудрости и хватает нашей коммуникации, что мы можем проговорить все и пообщаться», — добавил артист.

Ранее Селиванов рассказал о своей теще-астрологе, которая помогает ему планировать будущее. Женщина советует ему, на что сделать упор, а чего — остерегаться.

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