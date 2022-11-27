Экс-сотрудник Белого дома заявил о способности России уничтожить Украину за день

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 56

Бывший работник Белого дома Робертс: РФ может уничтожить Украину за день без ядерного оружия

Экс-сотрудник Белого дома заявил о способности России уничтожить Украину за день

Фото: www.globallookpress.com / Maca Vojtech Darvik

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Аналитик считает, что Вашингтон может попытаться спасти украинских военных от поражения от ВС РФ.

РФ способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. Об этом заявил на своем ресурсе экс-сотрудник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. С его слов, подобную возможность продемонстрировали удары российской стороны по инфраструктуре Незалежной. По мнению Робертса, Москва этого не делает из-за исторической общности.

«Украина и ее население веками были частью России. Существует много смешанных браков. Кремль не желает, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — написал бывший сотрудник Белого дома.

Мужчина также отметил, что представление представителей западных стран не соответствует действительности, потому что они пытаются рассказывать всем о проигрыше Российской Федерации.

Перед этим Робертс заявил, что армия России порвет в клочья американскую десантную дивизию «Кричащие орлы» в случае, если последняя войдет на территорию Самостийной. Робертс считает, что Вашингтон может попытаться спасти украинских военных от поражения от ВС РФ отправкой на поле боя недавно размещенного в Румынии подразделения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США запланировали показательные учения слаженности НАТО.

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