Западное оружие расходуется в Незалежной темпами, невиданными со времен Второй мировой войны.

Больше половины стран Североатлантического альянса исчерпали возможности поставлять оружие на Украину. Об этом сообщило издание The New York Times.

«На Украине боевые действия, возможность начала которых считали немыслимой, поглощают скромные запасы артиллерии, боеприпасов и средств ПВО того, что некоторые в НАТО называют „бонсай-армией“ в честь крошечных японских деревьев», — сказано в публикации.

Отмечено, что даже Штаты имеют ограниченные запасы оружия, которые могут предоставить Киеву. Между тем, подчеркнули авторы статьи, американские власти не хотят перенаправлять ключевое вооружение из уязвимых регионов. В частности, речь идет о Тайване и Южной Корее.

Журналисты уточнили, западное оружие расходуется в Незалежной темпами, невиданными со времен Второй мировой войны, поэтому «борьба за сохранение арсеналов стала критическим фронтом, который может оказаться решающим для усилий Украины».

Представитель военно-политического блока сообщил публицистам, что 20 из 30 членов альянса «значительно исчерпали себя». Таким образом осталось десять стран, способных обеспечивать Самостийную приемлемым количеством вооружений. В списке значатся Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Войсками РФ освобожден ряд территорий. Ранее 5-tv.ru писал о том, для чего парламентская ассамблея НАТО признала Россию спонсором терроризма.