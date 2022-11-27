Для чего парламентская ассамблея НАТО признала Россию спонсором терроризма?

Шапито под названием парламентская ассамблея НАТО тоже собирались на этой неделе. Вынесли резолюцию: Россия — страна-террорист. Это попытка загнать ситуацию в тупик: со страной-террористом нельзя вести переговоры.

Но нефть и газ закупать можно, если установить удобную цену. И продовольствие закупать, и удобрения. И металлы, и уголь, и дрова, такие актуальные этой зимой. В общем, если бы Россия была колонией у себя в медвежьем уголку и помалкивала, было бы нормально.

При этом на то, что творит Киев — глаза закрывают. На прошлой неделе было опубликовано ужасное видео убийства российских военнослужащих. Думаете Вашингтон или Брюссель, Варшава, Ассамблеи осудили преступление? Нет. В одном из секретариатов ООН заикнулись: надо расследовать! И успокоились, когда в Киеве отреагировали, мол, мы возбудили уголовное дело.

Но они же не дорассказали, что уголовное дело заведено против расстрелянных. По статье нарушения законов и обычаев войны, якобы русские солдаты вероломно имитировали сдачу в плен. И, вроде как, сами виноваты в своей смерти.

Точно также закрывают глаза на Западе на новые видео, свидетельства расстрелов российских военнопленных. Закрывают глаза на массовые чистки в Херсоне, где гребут всех у кого, например, найдут рубли в кошельке вместо гривен, или паспорт наш, или русские заметки в телефоне.