«Звонки запланированы»: Трамп о переговорах по России и Украине

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 26 0

Президент США сообщил о значительных подвижках в урегулировании кризиса.

Трамп: «Мы добиваемся большого прогресса» по Украине

Фото: Reuters/Umit Bektas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дональд Трамп сообщил о запланированных звонках по России и Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительных подвижках в вопросе урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что американская администрация поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

«Мы добиваемся большого прогресса», — приводит его слова разговор с журналистами.

Трамп заявил, что договоренности с Россией по Украине будут масштабными и затронут всю Европу. По его словам, Москва настроена на решение кризиса.

Президент США также сообщил, что сегодня и завтра проведет серию встреч и телефонных переговоров по ситуации вокруг России и Украины. По его словам, стороны впервые выразили обоюдное стремление к урегулированию конфликта.

«Россия и Украина впервые хотят урегулировать (конфликт. — Прим. ред.). У нас проходят встречи. У меня сегодня телефонные звонки, и завтра тоже запланированы», — сказал он журналистам.

Первая леди США Мелания Трамп в этот же день назвала встречу делегаций России и Украины, прошедшую 5 ноября, историческим событием. Об этом она сообщила в своем профиле в соцсети X.

По ее словам, встреча в Белом доме стала историческим событием. Объединение усилий лидеров двух стран, как отметила супруга президента США, помогло добиться прекращения огня в Алешках.

Кроме того, совместная работа укрепила личные отношения и способствовала построению доверия между участниками переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.


+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:52
«Звонки запланированы»: Трамп о переговорах по России и Украине
3:34
Весь день на ногах: почему тяжелая работа не защищает от деменции
3:15
«Голоса в голове»: у Белого дома задержали угрожавшего Трампу мигранта с оружием
3:05
Мелания Трамп назвала встречу делегаций России и Украины исторической
2:46
«Я, кажется, заболел»: сотрудники массово берут отгулы ради выхода GTA 6
2:36
Филиппа Киркорова внесли в базу данных ГУР Украины

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Взгляд Эдварда Каллена»: Netflix заказал два сезона анимационных «Сумерек»
Пережил жену, принял выбор сына, 18 раз сыграл Ленина: жизнь и смерть Юрия Каюрова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео