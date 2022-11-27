Лавров отложил плановую поездку в Минск из-за смерти Макея
Главы МИД Белоруссии не стало на 65-м году жизни. Он возглавлял ведомство на протяжении последних десяти лет.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Запланированную поездку в Минск отложил глава МИД России Сергей Лавров из-за смерти своего белорусского коллеги Владимира Макея. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит Лаврова в столицу Белоруссии должен был состояться с 27 по 28 ноября. Планировалось совместное заседание коллегий МИДов стран.
«В связи с безвременной кончиной министра иностранных дел Белоруссии Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси», — говорится в сообщении МИД РФ.
Новые сроки визита Лаврова в Минск будут названы позднее. Владимира Макея не стало на 65-м году жизни. Он возглавлял белорусский МИД на протяжении последних десяти лет. Российские дипломаты назвали Макея истинным другом России, а также патриотом Белоруссии.
Белорусский дипломат начал службу в 1993 году. В 2000–2008 годах работал помощником президента Белоруссии, а затем возглавлял его администрацию.
Ранее 5-tv.ru писал о причине смерти Владимира Макея.
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