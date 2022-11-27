Лавров отложил плановую поездку в Минск из-за смерти Макея

Запланированную поездку в Минск отложил глава МИД России Сергей Лавров из-за смерти своего белорусского коллеги Владимира Макея. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит Лаврова в столицу Белоруссии должен был состояться с 27 по 28 ноября. Планировалось совместное заседание коллегий МИДов стран.

«В связи с безвременной кончиной министра иностранных дел Белоруссии Макея принято решение отложить проведение совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси», — говорится в сообщении МИД РФ.

Новые сроки визита Лаврова в Минск будут названы позднее. Владимира Макея не стало на 65-м году жизни. Он возглавлял белорусский МИД на протяжении последних десяти лет. Российские дипломаты назвали Макея истинным другом России, а также патриотом Белоруссии.

Белорусский дипломат начал службу в 1993 году. В 2000–2008 годах работал помощником президента Белоруссии, а затем возглавлял его администрацию.

Ранее 5-tv.ru писал о причине смерти Владимира Макея.