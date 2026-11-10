Лавров обвинил Запад в возвращении к пиратству и борьбе с многополярным миром

Евросоюз все чаще прибегает к методам, которые напоминают эпоху пиратства и рабовладения, а западные страны в целом пытаются затормозить формирование многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью», опубликованной на сайте МИД РФ.

Вспомнил времена рабовладельчества и пиратства

Одним из наиболее жестких примеров нынешней политики ЕС Лавров назвал захват иностранных судов и их грузов.

«Евросоюз, превращаясь в военный блок, явно страдая от мании величия, вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов», — написал министр.

По его словам, подобные действия обосновываются понятиями «теневой флот» и «потолки цен», которых в международном праве нет.

Глава МИД считает, что такие меры создают дополнительные риски для мировой торговли, увеличивают расходы и в целом расшатывают сложившиеся экономические связи между государствами.

Санкции как инструмент давления

Лавров также заявил, что западные страны продолжают активно использовать односторонние санкции, торговые ограничения и технологические барьеры. По его оценке, такие действия уже влияют не только на отдельные государства, против которых вводятся ограничения, но и на всю систему мировой экономики.

Министр подчеркнул, что потоки товаров, капитала и услуг все чаще замыкаются внутри отдельных регионов. Это ведет к постепенному распаду единого мирового хозяйства.

Запад «в штыки» встретил многополярность

Отдельно Лавров остановился на изменении глобального баланса сил. По его словам, новые центры экономического роста на Глобальном Юге и Востоке усиливают свое влияние, однако западные государства не готовы учитывать их возросший вес.

«Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах», — отметил глава российского МИД.

По его мнению, формирование многополярного мира на Западе воспринимают «в штыки».

Мир перестраивает экономические связи

Несмотря на ограничения, страны Глобального Юга и Востока продолжают расширять сотрудничество и искать новые маршруты поставок и партнеров, отметил Лавров. При этом запрос на равноправное экономическое взаимодействие сохраняется, а международные институты должны меняться вместе с мировой экономикой.

Министр призвал реформировать глобальные финансовые структуры таким образом, чтобы они точнее отражали реальный экономический вес развивающихся стран.

Будущее мировой экономики Лавров связал с переходом к многополярной модели, основанной на недискриминации, взаимном уважении и более равном участии государств в принятии глобальных решений.

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