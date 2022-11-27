Названы дата и место похорон главы МИД Белоруссии Владимира Макея

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Главу МИД Белоруссии Макея похоронят 29 ноября похоронят на Восточном кладбище

Названы дата и место похорон главы МИД Белоруссии Владимира Макея

Фото: www.globallookpress.com / flickr.com/photos/ mfarussia/

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Министр скончался накануне от последствий инфаркта.

Прощание с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пройдет 29 ноября в Центральном Доме офицеров в Минске, похоронят дипломата на Восточном кладбище. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на правительство республики.

Премьер-министр Белоруссии подписал распоряжении «Об организации похорон Министра иностранных дел Белоруссии Макея В. В.». За процедуру погребения отвечает минский горисполком, церемонию прощания проведет Минобороны страны.

О скоропостижной смерти Макея на 65-м году жизни стало известно накануне. Политик скончался дома от последствий инфаркта. По данным белорусских СМИ, когда случился приступ, министр отказался обращаться за медицинской помощью и не воспринял всерьез ухудшение состояния.

Российские власти выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Макея в связи с трагедией. То же самое сделал и лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Макей занимал пост главы МИД Белоруссии с 20 августа 2021 года. До этого он был замначальника службы государственного протокола МИД, представителем Белоруссии при Совете Европы, советником посольства во Франции, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. С 2000 по 2008 год Макей занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию главы государства.

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