Мария Захарова о смерти Владимира Макея: «Потрясены известиями»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 98

Представитель МИД России Захарова: потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии

Мария Захарова о смерти Владимира Макея: «Потрясены известиями»

Фото: www.globallookpress.com / flickr.comphotos mfarussia

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Известно, что последняя рабочая встреча Макея была накануне с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова выразила свои соболезнования по случаю смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — говорится в сообщении.

Напомним, буквально несколько часов назад скоропостижно скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Известно, что его последняя рабочая встреча была накануне с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Владимир Макей родился в 1958 году.

Он был заместителем начальника службы государственного протокола белорусского МИД, представителем республики при Совете Европы, советником посольства во Франции, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД.

С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. Министром иностранных дел назначен 22 августа 2012 года.

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