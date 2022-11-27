«Все деньги уходят на жилье и еду»: Прусикин из Little Big лишился денег в США

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Рита Миронова
Рита Миронова 19

Солист Little Big Прусикин признался, что потерял все деньги после побега в США

«Все деньги уходят на жилье и еду»: Прусикин из Little Big лишился денег в США

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

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При этом он заявил, что не жалеет об эмиграции, поскольку якобы «совесть важнее».

Фронтмен группы Little Big откровенно рассказал о своем бедственном положении в интервью Ирине Шихман*. Он признался, что жизнь за рубежом оказалась тяжелее, чем он думал.

«Я был богат, но потерял все. Сейчас у нас есть кое-какие концерты, но все деньги уходят на жилье и еду. У меня были деньги, машина, дом. Но всего этого я лишился. У меня больше нет рекламных контрактов», — рассказал Прусикин.

Прусикин и Таюрская сбежали из России из-за политической позиции. В стране осталась часть группы Little Big — Сергей Макаров и Антон Лиссов. Но на днях они заявили, что покидают коллектив. Теперь оставшийся дуэт в Америке должен зарабатывать на жизнь, но пока им не удается достичь былых масштабов.

Таюрская предполагала, что лет через 15-20 они вернутся в Россию. Может, там они даже в таком составе смогли бы собирать полные залы, но теперь не все российские фанаты будут рады их возвращению.

Группа Little Big представляла честь России на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Тогда коллектив не смог организовать полномасштабное выступление из-за ограничений во время пандемии коронавируса. А в 2021 году Little Big отказалась от участия в отборе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Little big и Пугачева делают вместе в Израиле.

* — признана в России иноагентом.

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