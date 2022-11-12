«Омерзительная семерка»: Шац*, Пугачева, Слепаков и другие беглецы из России встретились в Израиле

Российские знаменитости, бежавшие из страны на фоне спецоперации по защите Донбасса, собрались в одном месте.

Встретились как-то бард, актер, юморист, репер, пенсионерка и панк-поп-рэйв группа… Нет, это не начало анекдота, а свежие новости из Израиля, который собирает почти всех сбежавших из России знаменитостей.

Юморист Михаил Шац* воссоединился с коллегами-беглецами в Тель-Авиве — центре сосредоточения бывших российских звезд. В личном блоге он публиковал фото, на котором позирует с комиком Семеном Слепаковым, актером Максимом Виторганом, Софьей Таюрской и Ильей Прусикиным из группы Little big и исполнителем Noize MC. В центре композиции — народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева.

«Во-первых, это красиво, во-вторых, неожиданно, в-третьих — приятно», — подписал снимок Шац.

Вид разношерстной компании удивил подписчиков юмориста, ведь прежде увидеть вместе всех этих артистов едва ли было возможно — в дружбе замечены не были. Пользователи сети шутят: «Похоже на начало анекдота». Очевидно, эмиграция объединяет.

Встреча покинувших Россию представителей шоу-бизнеса, очевидно произошла после мероприятия, на котором присутствовал также комик Александр Незлобин. В комментариях он высказал сожаление, что уехал слишком рано и не застал эпохальное сборище. Подписчики Шаца разделились на два лагеря — оголтело лайкающих «передозировку звезд» и осуждающих.

Михаил Шац* как не уезжал — все коллеги по-прежнему где-то рядом. Instagram** / mikhailshats

«В жизни бы не подумал, что всех этих людей можно будет увидеть на одном фото»;

«Новогодний огонек записываете?»;

«Рождественские встречи в Тель-Авиве»;

«Омерзительная семерка во всей своей красе. Бывшие псевдопатриоты, стаканы наполните, СВО закончится, обратно в Россию приползете, а пока — пока»;

«Какое унылое зрелище», — пишут фолловеры.

Особого внимания бывших соотечественников удостоился Семен Слепаков. Он известен едкой сатирой в песнях, которые исполняет сейчас за рубежом, так как продюсерские проекты в РФ пришлось оставить.

Известно, что будучи лицом одного из крупнейших телеканалов, он получал миллионные гонорары в месяц за одно лишь свое существование. Участия в концертах он тоже не избегал, а значит, что от так называемых «государственных денег» артист не отказывался, пока не начал высмеивать патриотически настроенных сограждан. Они, логично, обиделись.

«А Слепаков уже переобулся?»;

«Он всегда со сменкой ходит»;

«Пардоньте, что там делает Семка „Бонус от Газпрома“ Слепаков?» — шутят комментаторы поста.

На днях стало известно о возвращении в Россию заслуженного артиста страны Валерия Меладзе. В первые дни спецоперации он раскритиковал политику страны, после чего уехал. Однако то и дело исполнителя замечают «на работе» в Москве. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему продюсер Иосиф Пригожин поддержал Меладзе и призвал общество не причислять его к предателям.

* — признан иноагентом в РФ

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