ВСУ дважды за день обстреляли центр Донецка

Кадры из Донецка, где ВСУ нанесли удар по жилым кварталам в центре города. В результате попадания снарядов, выпущенных из РСЗО «Град» пострадали несколько домов в районе бульвара Пушкина. У зданий повыбивало стекла окнах и витринах. Местами нет электричества из-за обрыва проводов ЛЭП. В одном из домов снаряд пробил крышу и повредил систему отопления.

«Взрыв сильный был, мощный мы сразу вышли и вот это увидели состояние. Вот это пробита труба отопительная, вот течет вода. Закрыть не можем. Потому что я прошелся и крана н нашел», — рассказал один из жителей пострадавшего дома.

К счастью при этом обстрела никто из жителей в этом районе не пострадал. Добавлю ранее сообщалось, что в Донецке и Макеевке в результате обстрелов погибли четыре человека.