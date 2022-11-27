ВСУ дважды за день обстреляли центр Донецка

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 43

В близлежащих домах повылетали стекла, местами нет электричества.

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Кадры из Донецка, где ВСУ нанесли удар по жилым кварталам в центре города. В результате попадания снарядов, выпущенных из РСЗО «Град» пострадали несколько домов в районе бульвара Пушкина. У зданий повыбивало стекла окнах и витринах. Местами нет электричества из-за обрыва проводов ЛЭП. В одном из домов снаряд пробил крышу и повредил систему отопления.

«Взрыв сильный был, мощный мы сразу вышли и вот это увидели состояние. Вот это пробита труба отопительная, вот течет вода. Закрыть не можем. Потому что я прошелся и крана н нашел», — рассказал один из жителей пострадавшего дома.

К счастью при этом обстрела никто из жителей в этом районе не пострадал. Добавлю ранее сообщалось, что в Донецке и Макеевке в результате обстрелов погибли четыре человека.

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