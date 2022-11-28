Болельщики африканской команды устроили беспорядки в Бельгии после победы

Африканская команда сенсационно обыграла европейцев со счетом 2:0. И фанаты своей исторической Родины решили бурно отпраздновать победу прямо в центре столицы Евросоюза.

Хулиганы выкидывали с верхних этажей мебель, запускали фаеры и срывали бельгийские флаги. Били витрины и поджигали машины. По требованию полиции в городе было остановлено движение трамваев и метро.

Центр бельгийской столицы оцепили. Чтобы охладить пыл болельщиков Марокко, стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.

Неспокойно этой ночью было и в соседних Нидерландах. В Роттердаме несколько сотен молодых мужчин закидали полицейских стеклом и фейерверками. Для разгона толпы был задействован спецназ. На всякий случай меры безопасности усилили в Амстердаме и Гааге.