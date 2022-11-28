«Они беззащитны»: Никас Сафронов высказался об атаке активистов на картины

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 30

Художник Никас Сафронов сравнил атаки экоактивистов на картины с нападением на детей

«Они беззащитны»: Никас Сафронов высказался об атаке активистов на картины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Вандалы уже разрушили великие полотна Ван Гога, Климта, Моне и Вермеера.

Художник Никас Сафронов прокомментировал волну нападений на величайшие произведения искусства. Экоактивисты движения «Последнее поколение» на днях облили нефтью уникальную картину Густава Климта «Смерть и жизнь». Незадолго до этого нападению дикарей подверглись такие шедевры живописи, как: «Стог сена» Клода Моне, «Подсолнухи» Ван Гога и «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера. Неизвестно, картину какого гения выбрали своей следующей целью «активисты».

Никак Сафронов считает такое поведение низменным и жестоким, ведь картины беззащитны. Атака на них равноценна с избиением маленького ребенка.

«Этими работами восхищались многие знаковые исторические личности, картины вдохновляли композиторов, писателей, художников. Нападать на живые великие полотна, которые несут энергетику миллионов зрителей, — это равносильно нападению на ребенка. Так как картины беззащитны, они не могут дать сдачи», — сказал художник в беседе с dni.ru.

Сафронов уверен, что нападения продолжатся. По его словам, активисты выступают против добычи нефти и газа и требуют закрыть музеи, но без искусства человечество мгновенно погибнет.

«Экоактивисты уверяют, что таким способом выражают протест против использования нефти и газа, которые „уничтожают человечество“. И призывают закрывать музеи — считая, что благодаря этому правительства разных стран прекратят разработки новых нефтяных месторождений. Но именно уничтожение искусства — это и есть прямое уничтожение мира. Сейчас начали с живописи, потом перейдут на музыку, литературу. Во что превратится человечество без культуры? В бездушных роботов, не помнящих своей истории», — поделился мнением Никас Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экоактивисты парализовали работу аэропорта в Берлине.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

17:52
Правильное питание с детства: как научить ребенка любить полезную пищу
17:46
Сербский снайпер Деки: США хотят передать Украину в руки России
17:38
«Ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась о сбежавших Пугачевой и Макаревиче*
17:30
Артиллерия Украины не жалеет боеприпасов при ведении боевых действий
17:22
Рождественский пост по правилам: что делать можно, а что — нельзя
17:17
«Мог не дождаться скорой»: Эдгард Запашный рассказал о нападении тигра

Сейчас читают

Прокуратура: сбившая мать с двумя детьми в Москве управляла автомобилем под наркотиками
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Киев уличили в подготовке операции по захвату Крыма
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео