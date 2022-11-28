«Они беззащитны»: Никас Сафронов высказался об атаке активистов на картины

Вандалы уже разрушили великие полотна Ван Гога, Климта, Моне и Вермеера.

Художник Никас Сафронов прокомментировал волну нападений на величайшие произведения искусства. Экоактивисты движения «Последнее поколение» на днях облили нефтью уникальную картину Густава Климта «Смерть и жизнь». Незадолго до этого нападению дикарей подверглись такие шедевры живописи, как: «Стог сена» Клода Моне, «Подсолнухи» Ван Гога и «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера. Неизвестно, картину какого гения выбрали своей следующей целью «активисты».

Никак Сафронов считает такое поведение низменным и жестоким, ведь картины беззащитны. Атака на них равноценна с избиением маленького ребенка.

«Этими работами восхищались многие знаковые исторические личности, картины вдохновляли композиторов, писателей, художников. Нападать на живые великие полотна, которые несут энергетику миллионов зрителей, — это равносильно нападению на ребенка. Так как картины беззащитны, они не могут дать сдачи», — сказал художник в беседе с dni.ru.

Сафронов уверен, что нападения продолжатся. По его словам, активисты выступают против добычи нефти и газа и требуют закрыть музеи, но без искусства человечество мгновенно погибнет.

«Экоактивисты уверяют, что таким способом выражают протест против использования нефти и газа, которые „уничтожают человечество“. И призывают закрывать музеи — считая, что благодаря этому правительства разных стран прекратят разработки новых нефтяных месторождений. Но именно уничтожение искусства — это и есть прямое уничтожение мира. Сейчас начали с живописи, потом перейдут на музыку, литературу. Во что превратится человечество без культуры? В бездушных роботов, не помнящих своей истории», — поделился мнением Никас Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экоактивисты парализовали работу аэропорта в Берлине.