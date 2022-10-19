«Выросли за ночь»: Хилькевич рассказала, как увеличивала грудь заклинаниями

Звезда сериала «Универ» с детства мечтала иметь пышные формы.

Анна Хилькевич призналась, что в детстве испытывала комплексы из-за маленького размера груди и перепробовала множество средств для ее увеличения, даже прибегала к заклинаниям.

«Я перепробовала множество способов, чтобы иметь пышные формы. Это было и поедание капусты, и втирание специальных мазей, а также прослушивания аудиодиска с заклинаниями на рост груди, но ничего не помогало», — рассказала звезда «Универа» изданию Газета.ру.

Отчаявшись, будущая актриса надела в школу лифчик «пуш-ап», чтобы хоть так «увеличить» грудь, однако эксперимент обернулся ужасным позором.

«И вот я, надев все самое лучшее сверху на новенький „пуш-ап“, прихожу в школу, и вдруг мой одноклассник на весь класс как заорет: „Смотрите, у Хилькевич сиськи за ночь выросли!“ Он подбежал ко мне и, ткнув пальцем в лифчик, снова опозорил меня на весь класс, выкрикнув: „Да они поролоновые!“ Это было ужасно», — поделилась актриса.

Увеличить грудь и избавиться, наконец, от подростковых комплексов Хилькевич смогла только после окончания школы и института. Для этого актриса обратилась к помощи пластических хирургов, о чем, по собственным словам, не жалеет.

Сейчас Хилькевич — счастливая супруга и мама. В 2012 году после расторжения первого брака с предпринимателем Антоном Покрепой актриса вступила в отношения с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Влюбленные сыграли свадьбу в 2015-м, а через несколько месяцев на свет появилась их дочь Арианна. Спустя три года у пары родилась вторая дочка — Мария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич довела до слез участниц реалити-шоу историей про маму.