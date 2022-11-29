Чудом выжила: дочь потерявшего жену в ДТП Сумишевского попала в аварию

Артист тяжело переживал смерть любимой супруги, произошедшей почти три года назад. Узнав о новом ДТП со своим близким человеком, в его сердце все перевернулось.

Старшая наследница музыканта и певца Ярослава Сумишевского Ксения попала в жуткое ДТП. О произошедшем знаменитость рассказал в социальной сети и попросил поддержать дочку.

«Доча вчера попала в аварию. С ней все хорошо, слава богу. Отделалась испугом. Поддержите ее в комментариях, чтобы не расстраивалась. Главное — здоровье, а железо починим», — сообщил Сумишевский.

Дочка Сумишевского Ксения чудом выжила в жутком ДТП. Источник фото: Instagram* / yaroslav_sumishevskiy

Что в тот момент испытал артист, страшно представить. Ведь почти три года назад артист похоронил любимую супругу Наталью Бородкину. Трагедия произошла на заснеженной дороге в нескольких десятках километров от Красноярска. Иномарку с Сумишевским и его женой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Бородкину госпитализировали в ближайшую больницу. Однако спасти ее не удалось. 6 февраля она, не приходя в сознание, ушла из жизни. Сейчас артист в одиночку воспитывает пятилетнего Мирослава.

К слову, для дочери артиста это не первый случай, который мог стать трагическим. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Сумишевская чуть не погибла при взрыве бытового газа.

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