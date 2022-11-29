Чудом выжила: дочь потерявшего жену в ДТП Сумишевского попала в аварию

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Дочь Ярослава Сумишевского Ксения попала в ДТП

Чудом выжила: дочь потерявшего жену в ДТП Сумишевского попала в аварию

Фото: Instagram* / yaroslav_sumishevskiy

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист тяжело переживал смерть любимой супруги, произошедшей почти три года назад. Узнав о новом ДТП со своим близким человеком, в его сердце все перевернулось.

Старшая наследница музыканта и певца Ярослава Сумишевского Ксения попала в жуткое ДТП. О произошедшем знаменитость рассказал в социальной сети и попросил поддержать дочку.

«Доча вчера попала в аварию. С ней все хорошо, слава богу. Отделалась испугом. Поддержите ее в комментариях, чтобы не расстраивалась. Главное — здоровье, а железо починим», — сообщил Сумишевский.

Дочка Сумишевского Ксения чудом выжила в жутком ДТПДочка Сумишевского Ксения чудом выжила в жутком ДТП. Источник фото: Instagram* / yaroslav_sumishevskiy

Что в тот момент испытал артист, страшно представить. Ведь почти три года назад артист похоронил любимую супругу Наталью Бородкину. Трагедия произошла на заснеженной дороге в нескольких десятках километров от Красноярска. Иномарку с Сумишевским и его женой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Бородкину госпитализировали в ближайшую больницу. Однако спасти ее не удалось. 6 февраля она, не приходя в сознание, ушла из жизни. Сейчас артист в одиночку воспитывает пятилетнего Мирослава.

К слову, для дочери артиста это не первый случай, который мог стать трагическим. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Сумишевская чуть не погибла при взрыве бытового газа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

1:23
Чудом выжила: дочь потерявшего жену в ДТП Сумишевского попала в аварию
0:59
Пятый канал и ОНФ объявили сбор средств для помощи бойцам ЛНР
0:42
Военный академик объяснил важность усиления обстрелов по объектам Украины
0:25
Павел Прилучный спел дуэтом со Стасом Михайловым на яхте в Дубае — видео
0:18
Заседание суда по делу Саакашвили отложили из-за состояния его здоровья
0:01
В Петербурге завершается сезон разводки мостов

Сейчас читают

Светлана Светличная вновь госпитализирована
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Головная боль и нервы на пределе: как пережить «барическую гору» 29 ноября
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео