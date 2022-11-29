«Всеми средствами»: Довлатова подхватила неизвестный вирус и легла под капельницу

Знаменитость почувствовала недомогание еще в минувшую пятницу. Надеялась за выходные поправиться, но чуда не произошло. Теперь ей пришлось отменить некоторые рабочие дела.

Радиоведущая Аллу Довлатова вышла на связь с поклонниками и сообщила неприятное известие. В минувшую пятницу она почувствовала недомогание. Подумала, что сможет быстро выздороветь, но увы. Самочувствие знаменитости спустя пять дней лучше не стало.

«Заболела. Лечусь уже пятый день. Не грипп, не коронавирус, но вирус очень противный. Лечусь всеми средствами», — пожаловалась Довлатова в социальной сети.

На опубликованном видео она лежит под капельницей. Знаменитость пьет лекарства от простуды и готовит народное средство с добавлением какао, воды и молока.

В связи с болезнью Довлатова отменила ближайшие рабочие дела и надеется — ее метод лечения быстро поставит ее на ноги. Вместе с тем, как сообщало 7Дней.ru, телеведущая еще с детства страдает хронической болезнью. У нее раньше часто диагностировали ангину. Связана ли как-то болезнь со снижением иммунитета у Довлатовой сейчас и могла ли она послужить причиной текущей простуды, знаменитость не уточнила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими последствиями после перенесенного COVID-19 столкнулась Алла Довлатова.

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