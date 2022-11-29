Стоит позаботиться заранее: во сколько россиянам обойдется отдых на Новый год

Несмотря на тяжелую мировую обстановку, туроператоры готовы предложить немало вариантов отдыха как за границей, так и не выезжая из России.

До Нового года остается буквально месяц. Улицы постепенно украшают гирляндами, открываются катки, а россияне все больше задумываются — как провести эти будущие праздничные выходные с пользой для себя. Кто-то захочет остаться в городе, а некоторые выбраться на курорты. В беседе с «Известиями» туроператоры рассказали, сколько придется потратить на отдых в новогодние праздники.

Отдых за границей

Так, новогодний отдых за границей по сравнению с прошлым годом подешевел до 10%. К примеру, средняя стоимость тура в Египет стала ниже на 7%.

«Сейчас средний чек с заездом на Новый год составляет чуть более 150 тысяч рублей на двоих за неделю», — отметили туроператоры.

А вот такое любимое россиянами направление, как Турция, в этом году наоборот подорожает по сравнению с прошлым. За путевку на новогодние праздники придется отдать около 125 тысяч рублей. Как объяснили туроператоры, рост среднего чека связан с тем, что в период «высоких дат» чаще путешествуют люди с более высоким уровнем доходов. Тем более, когда в мире есть еще и экономическая нестабильность.

При этом конкуренцию Египту и Турции в этом году могут составить Шри-Ланка и Таиланд. Эти страны спустя три года после перерыва из-за пандемии коронавируса с нетерпением ожидают наплыв туристов. Поэтому увеличили количество рейсов.

При этом отдых в новогодние праздники в Таиланд и на Шри-Ланку нельзя назвать дешевым. Средний чек за тур на восемь-одиннадцать дней на двоих в Таиланд составляет почти 300 тысяч рублей, на Шри-Ланку — 351 тысяча рублей, отметили в компании.

Туроператоры предлагают рассмотреть вариант отдыха в индийском штате Гоа. Он обойдется от 170 до 275 тысяч рублей на двоих на одиннадцать ночей.

«Цены на отдых в Гоа снизились на 10%, чему способствовало открытие полетов в Таиланд», — сказали туроператоры.

Кроме того, популярными направлениями по-прежнему на новогодние праздники будут и ОАЭ, и Мальдивские острова. В связи с этим в Дубай ряд туроператоров нарастил полетные программы, а авиакомпании увеличили количество рейсов. Так, сейчас средний чек в ОАЭ на новогодний отдых составляет 142 тысячи рублей.

Отдых в России

Среди популярных направлений остаются Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье и Кавказ. При этом интерес к горнолыжному отдыху в России вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. Чтобы разгрузиться, в Сочи даже анонсировали повышение цен на ски-пассы.

«Медленно, но верно дефицит качественных объектов горнолыжной инфраструктуры сокращался последние годы, туда направлялись большие инвестиции», — отметил представитель турфирмы Артур Мурадян.

Но из-за выросшего спроса на отдых в РФ, повысились и цены — от 10 до 20%. К примеру, сейчас путевка в Красную Поляну на новогодние каникулы стартует от 121 тысячи рублей на неделю. Но все зависит от бюджета путешествующего.

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