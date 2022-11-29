Массовое убийство бездомных собак расследуют в Астраханской области
Местные волонтеры подозревают в убийстве сотрудников компании по отлову животных.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
В Астраханской области полицейские разыскивают убийц 60 собак. Обезображенные тела животных нашли зоозащитники.
Полиция проводит проверку, но местные волонтеры обещают провести собственное расследование. В частности, подозревают в убийстве сотрудников компании по отлову животных.
Так, волонтеры якобы не раз становились свидетелями издевательств над собаками со стороны рабочих организации, а во время последнего визита в приют нашли в одной из будок мертвого пса. Эта история уже вызывала в регионе серьезный резонанс, поэтому разбирательство взяла на контроль прокуратура.
Читайте также
86%
0.27 63.30
0.42
Нашли ошибку?