Каждый пятый ларек с шавермой в Петербурге закрылся за последние полгода

Петербургская шаверма становится деликатесом. За полгода в городе закрылось каждое пятое заведение уличного общепита. Об этом говорится в исследовании компании по продаже и аренде коммерческой недвижимости.

Не лучшие времена переживают сейчас кофейни и блинные. Из-за финансовых проблем многие ларьки сменили специализацию.

Замедлили темпы открытия своих сетей пекарни. А вот «пышечные» кризис в отрасли, судя по всему, не коснулся. Их количество даже выросло, как и число столовых.