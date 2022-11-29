Каждый пятый ларек с шавермой в Петербурге закрылся за последние полгода
Не лучшие времена переживают сейчас кофейни и блинные. Кто остается на рынке?
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Петербургская шаверма становится деликатесом. За полгода в городе закрылось каждое пятое заведение уличного общепита. Об этом говорится в исследовании компании по продаже и аренде коммерческой недвижимости.
Не лучшие времена переживают сейчас кофейни и блинные. Из-за финансовых проблем многие ларьки сменили специализацию.
Замедлили темпы открытия своих сетей пекарни. А вот «пышечные» кризис в отрасли, судя по всему, не коснулся. Их количество даже выросло, как и число столовых.
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