Отечественное в моде: производство одежды в России выросло почти на четверть

Производство одежды в России выросло почти на четверть

Законодателями моды становятся российские бизнесмены. Они уверенно наращивают производство одежды, занимая ниши зарубежных брендов.

По итогам прошлого года этот сегмент вырос почти на четверть. Такую тенденцию на саммите моды БРИКС+, который прямо сейчас проходит в Москве, озвучил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«В прошлом году отечественное производство у нас снова выросло почти на 12,5%, ну если в рублевом эквиваленте — это триллион 268 миллиардов. Мы планировали к 2035-му году выйти на 50-процентную долю рынка нашими отечественными брендами, но сейчас уже, исходя из того, что я сказал, мы смогли охватить примерно 45%», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

В этом году, по оценке ведомства, в России может появиться еще полсотни новых брендов. И примерно половина из них будут российскими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парке «Зарядье» стартовал четвертый саммит моды БРИКС+. Дизайнеры из шестидесяти стран привезли свои коллекции, а программа мероприятия обещает удивить гостей.

Участники обсуждают, в частности, внедрение искусственного интеллекта в дизайн одежды, однако некоторые бренды доказывают, что мировым хитом даже в век нейросетей может оставаться русский народный промысел.

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