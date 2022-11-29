В Москве стартовали соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ

Самые меткие ребята со всей России в эти дни собрались в Москве — там стартовали соревнования по стрельбе из лука на кубок Генпрокурора. Перед каждой мишенью парни и девушки из разных регионов: от Якутии до Дагестана.

Есть и параспортсмены, выступающие вне программы, на этих соревнованиях они — приглашенные мастера. Как сосредоточиться и набрать максимум очков, знает Дмитрий Вахницкий.

Последние приготовления перед стрельбами. Кто-то в очередной раз проверяет лук и стрелы, другие внимательно слушают тренера или разминаются. Всероссийские соревнования проходят за Кубок генерального прокурора России. Игорь Краснов, открывая турнир, подчеркнул: у одного из самых древних видов спорта до сих пор тысячи поклонников.

«Убежден, что после нашего турнира этот спорт станет еще популярнее в нашей стране. Я вам желаю спортивной удачи, и чтобы ваши стрелы летели в правильном направлении», — отметил генпрокурор России.

Такие соревнования проходят впервые, они приурочены к 300-летию прокуратуры России, но организаторы обещают — турнир станет ежегодным.

За кубок сражаются больше 500 спортсменов, здесь 35 команд из самых дальних уголков страны — от Якутии до Дагестана. Есть и представители регионов, только недавно воссоединившихся с Россией.

Друзья Дмитрий и Егор — из Донецка. Подобрать снаряжение и пройти сборы перед соревнованиями им помогла Российская федерация стрельбы из лука.

С февраля, когда ВСУ стали обстреливать города Донбасса ежедневно, секция закрылась. Пришлось срочно нагонять форму в Таганроге. Но молодые спортсмены точно знают, к какому результату стремиться.

«Идеальный результат, когда попадаешь 300 очков из 300, понятно, что ты мастер, у тебя ни разу не отлетает рука. 300 из 300 — это на 18 метров надо попасть вот в такую точку все 30 выстрелов. Это очень сложно, только настоящие мастера так могут. Я, к сожалению, пока так не могу», — отметил Дмитрий Демченко.

Так может Елена Осипова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, последнюю медаль взяла год назад в Токио. Говорит, искусство, которое раньше было доступно лишь средневековым воинам или умелым охотникам, теперь исключительно мирная дисциплина.

«Это все-таки сейчас больше спорт, если будет бежать сейчас заяц, я в него не попаду, я попаду ровно на 18 метров на дистанцию, которая здесь есть», — отметила Осипова.

За приготовлениями к стрельбе Александра Гомбожапова следили в полной тишине. В этом году он уступил золото чемпионата мира параспортсмену из США. На кубке генпрокурора выступает вне программы — поддерживает форму и готовится к новым победам.

«Не хочу себя ограниченным чувствовать, все стреляют, а почему я не могу? Каждый раз, когда на линии стрельбы, это уже другие ощущения, здесь уже концентрируешься больше», — рассказал серебряный призер чемпионата мира по стрельбе из лука среди параспортсменов.

Именно умение собраться и победить эмоции — главные качества для лучника, говорят спортсмены.

Арина Малинина из Ярославля стреляет из лука всего два года, но уже подобрала собственный метод подготовки.

«Я визуализирую в голове и после этого начинаю стрелять, тогда хорошо получается. Представляю саму технику», — говорит Малинина.

Различных техник здесь столько же, сколько и команд. Обмен опытом — главное, что должны получить участники турнира.

Командные и личные зачеты будут продолжаться всю неделю. Финал пройдет 2 декабря, где сойдутся лучшие лучники турнира в борьбе за кубок генерального прокурора России.