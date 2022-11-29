«Пещерный антироссийский настрой»: зачем Папа Римский заговорил о «жестокости» солдат ВС РФ

В заявлении Папы Римского сквозит не просто русофобия, а ненависть ко всем народам, которые живут в России.

Проявлением невежества и цинизма назвал высказывание Папы Римского о «жестоких» бурятах и чеченцах политолог и журналист Юрий Светов.

«Рассуждения о народах России фантастические просто по невежеству, беспринципности, цинизму! Это все вместе смешано», — заявил он в комментарии 5-tv.ru.

По словам Светова, Франциску следовало бы помнить о том, что он сам родом из Латинской Америки, чье коренное население в свое время уничтожали и истребляли пришедшие из Европы испанцы.

«Именно испанцы в общем-то лишили мир огромной цивилизации, которая сама по себе развивалась и добивалась каких-то результатов. Но у него (Франциска — Прим. ред.) на этот счет, видимо, память отшибло», — резко высказался Светов.

С другой стороны, отметил политолог, кого сегодня удивляет процветающая на Западе махровая оголтелая русофобия, даже если она исходит от главы и верховного иерарха Католической церкви.

«Что здесь нового? Давайте вспомним: когда русские войска пришли освобождать Париж, то там все говорили о „диких ордах“, которые пришли захватывать цивилизованную Европу! А почитайте воспоминания о Советской армии: там же постоянно говорят, что орды пришли в „цивилизованные Берлины“ и „миллион женщин изнасиловали“! Это все тот же пещерный антироссийский настрой, который сейчас, в 2022 году, вдруг стал вылезать из самых разных людей — от спортсменов до деятелей культуры и политиков. Ну, вот теперь Папа Римский тоже в эти ряды встал», — резюмировал политолог.

Он добавил, что в словах Франциска сквозит не просто русофобия, а ненависть ко всей России и всем народам, которые живут в ней.

По мнению Светова, после скандального высказывания Франциска тема его визита в Москву закрыта. Политолог напомнил, что Папа Римский позиционирует себя, как миротворца, который хочет примирить Россию и Украину, а Ватикан называет площадкой для переговоров.

Между тем до этого Франциск казался «сбалансированным и взвешенным» в своих высказываниях, отметил Светов. С другой стороны, он стал первым главой Ватикана, который признал однополые браки, а это говорит о том, что он не чужд современным западным «ценностям», среди которых почетное место занимает русофобия.

В интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В пример он привел бурятов и чеченцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российских буддистов назвал слова Папы Римского о бурятах недобрыми.