Глава российских буддистов назвал слова Папы Римского о бурятах недобрыми

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Глава буддистов России прокомментировал слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Глава российских буддистов назвал слова Папы Римского о бурятах недобрыми

Фото: www.globallookpress.com / Â©Massimiliano MIGLIORATO

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Франциск охарактеризовал бойцов из Бурятии и Чечни как «самых жестоких» в спецоперации на Украине.

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал недобрыми слова Папы Римского в адрес бурят и чеченцев, которых понтифик назвал «жестокими».

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал Аюшеев в своем Telegram-канале.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Папы Римского о чеченцах и бурятах не просто русофобскими, но и предельно извращающими истину. В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов счел высказывание понтифика как минимум странным.

В интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В пример он привел бурятов и чеченцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский отказался верить в «жестокость» русского народа, о которой кричит Запад.

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