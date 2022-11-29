Глава российских буддистов назвал слова Папы Римского о бурятах недобрыми

Франциск охарактеризовал бойцов из Бурятии и Чечни как «самых жестоких» в спецоперации на Украине.

Глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал недобрыми слова Папы Римского в адрес бурят и чеченцев, которых понтифик назвал «жестокими».

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал Аюшеев в своем Telegram-канале.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Папы Римского о чеченцах и бурятах не просто русофобскими, но и предельно извращающими истину. В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов счел высказывание понтифика как минимум странным.

В интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В пример он привел бурятов и чеченцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский отказался верить в «жестокость» русского народа, о которой кричит Запад.