Армия России продолжает наступление на донецком направлении

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 154

Минобороны РФ: наступление на донецком направлении продолжается, уничтожено свыше сотни боевиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Украинские националисты попытались восстановить позиции, но были молниеносно разбиты российской армией.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) предотвратили все попытки наступления украинских националистов сразу на нескольких направлениях. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские войска силами одной группы. В результате противник был отброшен на исходную позицию и понес потери в размере двух уничтоженных боевых бронированных машин, а также двух ликвидированных пикапов и более 30 боевиков.

В составе одной группы украинские националисты предприняли попытку наступления и на красно-лиманском направлении в районе Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР).

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — доложил генерал-лейтенант.

На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и более 100 украинских боевиков.

«В районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — сообщил Игорь Конашенков.

Также уничтожены: радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан» в Днепропетровской области, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в ЛНР, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская армия освободила два населенных пункта в ДНР.

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