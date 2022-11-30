Елку с нацистской свастикой установили в латвийском городе

Власти небольшого латвийского городка попали в неловкое положение из-за новогодней елки. Ее украсили чем-то очень похожим на фашистскую свастику. Жители уже наводнили соцсети фотографиями такого новогоднего «перформанса».

А вот англичане сейчас в отчаянии. Уже 75 лет в Лондон главную елку страны доставляют из Норвегии, и всегда все было нормально, однако на этот раз что-то пошло не так.

Когда дерево только срубили оно было еще нормальным, а доехало уже вот таким: ель выглядит словно после атаки термитов. Но несмотря на жалобы горожан, ее все равно начали устанавливать на Трафальгарской площади.