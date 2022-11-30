Взрывами и отключением света обернулась кража на электроподстанции в Австралии
Неизвестный решил присвоить себе медные детали.
Фото: www.globallookpress.com / Ina Fassbender; 5-tv.ru
В Австралии полиция разыскивает похитителя, который устроил неудачное, но зато яркое ограбление в центре Мельбурна. Он решил обогатиться с помощью цветного металла и не придумал ничего лучше, как украсть медные детали с работающей электроподстанции.
Однако попытки открутить нужные платы обернулись несколькими взрывами и отключением света во всем деловом центре. Горе-воришка быстро понял, что его идея провальная, а он может стать номинантом на премию Дарвина. Скрылся мужчина не менее ярко: на оранжевом автомобиле.
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