Взрывами и отключением света обернулась кража на электроподстанции в Австралии

В Австралии полиция разыскивает похитителя, который устроил неудачное, но зато яркое ограбление в центре Мельбурна. Он решил обогатиться с помощью цветного металла и не придумал ничего лучше, как украсть медные детали с работающей электроподстанции.

Однако попытки открутить нужные платы обернулись несколькими взрывами и отключением света во всем деловом центре. Горе-воришка быстро понял, что его идея провальная, а он может стать номинантом на премию Дарвина. Скрылся мужчина не менее ярко: на оранжевом автомобиле.