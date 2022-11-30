Кантри-певец Джейк Флинт скончался через несколько часов после свадьбы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Вместо просмотра свадебных фотография невеста ищет костюм, в котором будет хоронить знаменитого мужа.

Кантри-певец Джейк Флинт скончался через несколько часов после свадьбы

Фото: Instagram* / jakeflintmusic

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Кантри-исполнитель Джейк Флинт скончался на 38-м году жизни. Эту информацию предоставило издание People. В материале указано, что музыкант умер через несколько часов своего бракосочетания во сне. Причина ухода из жизни пока не указана.

«Мы должны просматривать свадебные фотографии, но вместо этого мне приходится выбирать одежду, чтобы похоронить моего мужа», — рассказала новоиспеченная вдова Флинта Бренда.

В издании отмечается, что артист родился в Оклахоме, он был многообещающим исполнителем и профессионалом своего дела, который стремился к творчеству. Также смерть Флинта подтвердил его бывший менеджер — Клайн. Девушка отметила, что любила исполнителя как собственного сына.

«Самый веселый, самый трудолюбивый, преданный своему делу артист, с которым я когда-либо работала в своей карьере. Мы как раз собирались заняться совместным бизнесом после того, как он и Бренда поженились, что было вчера. Да, вчера», — написала она в соцсетях.

Ранее стало известно о смерти актрисы Наталии Стешенко, которая скончалась при странных обстоятельствах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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