Актриса Наталия Стешенко скончалась в Москве при странных обстоятельствах

Актриса театра и кино Наталия Стешенко была найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы.

По информации 5-tv.ru, труп 37-летней актрисы был обнаружен накануне вечером. Никаких телесных повреждений и признаков насильственной смерти на теле Наталии Стешенко не было.

Как сообщили 5-tv.ru в правоохранительных органах, труп женщины нашел ее ребенок. Он побежал к соседям и попросил их вызвать полицию и скорую медицинскую помощь. Однако прибывшие на место медики не смогли сразу установить причину смерти артистки. Тело отправили в морг на экспертизу.

Обстоятельства неожиданной смерти актрисы на данный момент уточняются.

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