Врач-репродуктолог назвала идеальный возраст для беременности и родов

Современные женщины все чаще откладывают материнство, снижая шансы произвести на свет здорового ребенка.

Максимальные шансы успешно зачать и родить здорового ребенка имеют женщины в возрасте от 18 до 35 лет, поэтому откладывать материнство надолго не стоит. Такое мнение в интервью Газете.ру озвучила врач-репродуктолог и кандидат медицинских наук Екатерина Мальбахова. Главными факторами, влияющими на способность произвести на свет крепкого малыша она назвала годы и овариальный резерв — запас яйцеклеток в яичниках.

«К восьми неделям беременности у эмбриона женского пола уже закладываются яйцеклетки, к 16-20 неделям их количество превышает два миллиона. После наступления половой зрелости с каждой менструацией овариальный резерв сокращается, а когда он полностью истощится, приходит менопауза», — рассказала доктор.

По словам Мальбаховой, менопауза обычно наступает к 50-55 годам, этому порогу предшествует около десяти лет предменопаузального периода — его медицина считает уже нерепродуктивным. При этом женщины беременеют и в 40, и в 45 лет, но риск патологий плода в таких случаях выше, так как вместе со снижением запаса яйцеклеток ухудшается их качество. У 35-летней мамы малыш с синдромом Дауна появляется в одном случае из 1000, у 40-летней — в одном из 40.

Как отметила эксперт, возможность зачать ребенка можно утратить и раньше указанного срока, если есть проблемы со здоровьем. К ним относятся онкологические (химиотерапия также сказывается негативно) и аутоиммунные заболевания, ожирение, сахарный диабет, недуги эндокринной системы, гипофиза и гипоталамуса. Некоторые женщины генетически предрасположены к ранней менопаузе, другие не могут забеременеть вследствие операций на яичниках.

Врач призвала будущих мам отказаться от курения, работы на вредном производстве и в ночные смены. Желающим забеременеть женщинам посоветовала тщательно следить за сном и питанием, больше двигаться, не злоупотреблять диетами, так как скачки веса чреваты проблемами с зачатием. В возрасте от 25 лет Мальбахова посоветовала всем, кто подумывает о материнстве, проконсультироваться с репродуктологом. Если овариальный резерв окажется недостаточно богатым, можно будет подстраховаться и заморозить биоматериал на будущее.

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