«Не работает»: почему Борщева отказалась составить завещание

Артистка уже сталкивалась с несовершенством юридической системы.

Актриса Елена Борщева воспитывает двух дочерей: Марту и Уму. Но она до сих пор не составила завещание. Даже несмотря на то, что у актрисы уже есть плачевный опыт в этом вопросе.

«Мои близкие столкнулись с несовершенством нашей юридической и судебной системы. И это приводит к тому, что завещание в нашей стране просто не работает!» — возмутилась знаменитость в беседе с dni.ru на премьере семейного фильма «Елки-9».

По ее словам, даже оформленное при помощи нотариуса завещание часто нарушается и оспаривается. Из-за этого звезда отказывается составлять письменный документ, в котором было бы указано, каким образом и между кем нужно распределить собственность после ее смерти.

Борщева призвала не платить нотариусам и юристам, которые составляют завещание, потому что имущество все равно может быть поделено по-другому. Но не все звезды так думают.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Наталья Гулькина заявила, что уже оставила все наследникам. По словам артистки, у нее сейчас ничего нет.