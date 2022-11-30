В Новосибирске столкнулись трамваи

Нелепая ситуация привела к травмам пассажиров общественного транспорта.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im; 5-tv.ru

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В сети появилось видео очень странной аварии в Новосибирске. Там произошло столкновение трамваев! Пострадавшие пассажиры сообщают, что впередистоящий состав был на светофоре, когда получил сильный удар в задний борт. По предварительной информации, не менее десяти человек получили травмы, сообщается о госпитализации водителя второго трамвая. Причина, по которой он не затормозил, выясняется.

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