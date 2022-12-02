Больше, чем коллеги: как найти свою любовь на работе?

Ежедневно вы сталкиваетесь сотнями коллег. Как понять, что кто-то их них — тот самый?

Иногда возникает вопрос: как же тот или иной коллега умудряется найти свою вторую половинку на работе? Ведь кажется, что рабочий день — это рутина, в которой существуют только обязанности и недовольный начальник. Между тем, коллега просит подменить ее сегодня вечером, потому что она идет на свидание с тем самым мужчиной ее мечты. Что же делать вам? Сибкрай.ru отвечает на этот и другие вопросы.

Профессия = характер мужа

В некоторых сферах работы мужчины не приживаются. Это может быть связано с коллективом, условиями труда и другими аспектами. Если хотите себе надежного мужа, тогда не влюбляйтесь в неправильных мужчин. Ведь зная профессию своего избранника, можно составить его психологический портрет.

Адвокат

Мужчины из сферы юриспруденции зачастую принципиальны и честны. Они не любят подстраиваться и прогибаться под обстоятельства. Такие отдаются любимому делу полностью, без остатка. Кроме того, в отношениях они доминируют и уверены в своих силах. Муж из такого человека получится неидеальный. Он не может подстраиваться под семейные обстоятельства. Скорее всего, идти на уступки придется женщине, мягкой представительнице женского пола.

Врач

Это мягкие люди, которые привыкли идти на уступки и спасать жизни людей. Они будут спасать и семейную жизнь. Врачи умеют слышать свою жену и захотят ее понять. Но стоит помнить, что медики прежде всего женаты на своей работе.

Бухгалтер

Если вы хотите жить со скучным человеком, то это ваш избранник. Однако, если взглянуть с другой стороны, ваш муж будет спокойным и размеренным, как и семейная жизнь.

Морской спасатель

Этот сильный мужчина не даст вам утонуть, даже когда вы заплывете за буйки. Но есть риск потратить немало нервных клеток, волнуясь за него, когда он работает.

Преподаватель

Они любят быть услышанными. Такие мужчины обстоятельны, размеренны и достаточно спокойны. С ними не будет скучно, потому что они смогут развлечь любимую жену.

За кого выходить замуж?

Лучше выходить замуж за того, кого любишь. Но надо понимать, что профессию человек выбирает, исходя из своего характера.

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