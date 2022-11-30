Мария Максакова разоблачила легенду о Золушке Анны Нетребко: «Вранье!»
Певица Максакова не верит словам Нетребко о мытье полов в Мариинском в начале карьеры
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Знаменитая на весь мир оперная дива рассказывала, что в начале карьеры бралась за любую работу, в том числе, мыла полы в Мариинском театре.
История взлета оперной дивы Анны Нетребко похожа на сказку о Золушке. По словам артистки, в начале творческого пути приходилось браться за любую работу, чтобы были деньги на еду. В том числе, мыть полы в Мариинском театре в Петербурге — том самом, в котором теперь звезда считается почетным гостем. Прекрасная легенда, да только ложная, настаивает исполнительница Мария Максакова-Игенбергс.
«Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, мы черпали ее совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут… И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно», — цитирует Нетребко Starhit.ru.
Максакова уверена, что слезливыми интервью о трудных временах и упорной работе на пути к славе ее коллега пытается расположить к себе публику. Известно, что Нетребко потеряла много поклонников после критических высказываний о России. Она честно признавалась, что выступила с той речью, которой требовал европейский менеджмент, так как боялась потерять австрийский паспорт, востребованность и нажитые богатства.
Мария Максакова не верит ни единому слову знаменитой коллеги.
Звезда оперы не скрывала, что готова сидеть на двух стульях, если понадобиться, ради своей карьеры. Кроме того, она отмечала, что не испытывает ненависти ни к соотечественникам, ни к украинцам, а старается быть человеком. В это тяжкое для многих время, признавалась Нетребко, она пережила не одну ночь в страхе за следующее утро. Певице было трудно выбирать сторону конфликта. А теперь, думает Максакова, ее коллега ищет жалости и понимания.
«С самого начала вся эта легенда о том, какой она была Золушкой, поломойкой — это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором, и все у нее было в порядке, и нигде она не побиралась», — заявила исполнительница.
Во избежание неудобных вопросов Анна Нетребко перестала отвечать на звонки российских журналистов. Зная о негативном отношении бывших поклонников, она не спешит делать очередные громкие заявления.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение продюсера Вадима Цыганова о сложившейся ситуации. Почему шоумен считает певицу предательницей?
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