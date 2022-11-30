Мария Максакова разоблачила легенду о Золушке Анны Нетребко: «Вранье!»

Знаменитая на весь мир оперная дива рассказывала, что в начале карьеры бралась за любую работу, в том числе, мыла полы в Мариинском театре.

История взлета оперной дивы Анны Нетребко похожа на сказку о Золушке. По словам артистки, в начале творческого пути приходилось браться за любую работу, чтобы были деньги на еду. В том числе, мыть полы в Мариинском театре в Петербурге — том самом, в котором теперь звезда считается почетным гостем. Прекрасная легенда, да только ложная, настаивает исполнительница Мария Максакова-Игенбергс.

«Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, мы черпали ее совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут… И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно», — цитирует Нетребко Starhit.ru.

Максакова уверена, что слезливыми интервью о трудных временах и упорной работе на пути к славе ее коллега пытается расположить к себе публику. Известно, что Нетребко потеряла много поклонников после критических высказываний о России. Она честно признавалась, что выступила с той речью, которой требовал европейский менеджмент, так как боялась потерять австрийский паспорт, востребованность и нажитые богатства.

Мария Максакова не верит ни единому слову знаменитой коллеги. Источник фото/видео: © РИА Новости / Максим Блинов

Звезда оперы не скрывала, что готова сидеть на двух стульях, если понадобиться, ради своей карьеры. Кроме того, она отмечала, что не испытывает ненависти ни к соотечественникам, ни к украинцам, а старается быть человеком. В это тяжкое для многих время, признавалась Нетребко, она пережила не одну ночь в страхе за следующее утро. Певице было трудно выбирать сторону конфликта. А теперь, думает Максакова, ее коллега ищет жалости и понимания.

«С самого начала вся эта легенда о том, какой она была Золушкой, поломойкой — это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором, и все у нее было в порядке, и нигде она не побиралась», — заявила исполнительница.

Во избежание неудобных вопросов Анна Нетребко перестала отвечать на звонки российских журналистов. Зная о негативном отношении бывших поклонников, она не спешит делать очередные громкие заявления.

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