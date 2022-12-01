Умер ученый и внук великого поэта Николай Чуковский

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 57

Ученый-физик скончался в своей квартире в Москве.

Умер ученый и внук великого поэта Николай Чуковский

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Matthias Hauser

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Ушел из жизни известный ученый-физик Николай Чуковский. Как стало известно 5-tv.ru, он мирно скончался накануне вечером в своей квартире в Москве. Чуковскому было 89 лет.

Николай Николаевич Чуковский был знаменит не только как ученый, но и как представитель легендарной семьи. Его дед — великий детский поэт Корней Чуковский, отец — писатель и переводчик, Николай Корнеевич Чуковский.

Кроме того, ученый-физик был женат на известной советской теннисистке Анне Дмитриевой. Интересно, что спортсменка до Чуковского однажды была замужем и за другим внуком известного писателя — потомком Алексея Толстого. Он же и познакомил Дмитриеву с будущим мужем Чуковским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла академик РАН и родоначальник российской перинатологии Галина Савельева.

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