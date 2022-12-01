В России с 1 декабря введут Fan ID и допуск к врачу без полиса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

Читайте нас в: Дзен Новости

Граждан страны ждет много изменений. И даже сауны в квартирах.

Второй за год рост тарифов ЖКХ, штрих код вместо полиса ОМС и оформление Fan ID. Это только часть новшеств, которые вступают сегодня в силу.

С приходом календарной зимы в России начинают действовать новые правила и законы. Так, при обращении к врачу вместо полиса ОМС теперь достаточно показать паспорт. Стали электронными и родовые сертификаты. Помимо этого, у жителей страны появилась возможность получить номер налогоплательщика через Госуслуги.

Всем любителям футбола для посещения матчей российской премьер-лиги потребуется карта болельщика. Оформить ее можно тоже на едином портале. Последний месяц уходящего года добавит изменения и в законы об образовании.

За колледжами и техникумами закрепят право создавать учебно-производственные комплексы. Это значит, что студенты смогут работать официально. Меняются и правила противопожарной защиты. Каждый житель многоквартирного дома может установить себе даже хаммам.

-12° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
60.88
-0.19 63.05
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря

Последние новости

13:01
Глава МИД Лавров заявил, что восстановления отношений с Западом не будет
12:58
Поддать жару: в России разрешили устанавливать сауну прямо в квартире
12:54
«Мы немного разошлись»: Глюкоза рассказала о том, как ее брак оказался на грани
12:45
30% выручки букмекеров предложили направить на развитие детского спорта в РФ
12:36
Лавров уличил ОБСЕ в корректировке огня по Донецку и Луганску
12:29
Что изменится в России с 1 декабря

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Безрукова раскрыла правду о назревшем в семье Преснякова и Подольской разводе
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео