Пассажирка метро ударила женщину ножом в лицо за разговор по телефону

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 87

Потерпевшая чудом сохранила зрение, вовремя отскочив в сторону.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; ГУ МВД России по г. Москве; 5-tv.ru

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Пассажирка московского метрополитена ударила женщину ножом по лицу за якобы громкий разговор по телефону. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Камеры видеонаблюдения запечатлели эту криминальную историю. Поезд двигался от станции «Говорово» к «Минской». В полупустом вагоне женщина в голубой куртке разговаривала по мобильному телефону. Неожиданно ее соседка вскочила, ткнула девушке ножом в лицо и попыталась нанести еще один удар, но пострадавшая вовремя вскочила с места и отбежала в сторону. Пассажирка с ножом оперативно выбежала из вагона и скрылась.

Но путешествовала по метро она недолго — сотрудники полиции быстро задержали подозреваемую. Ею оказалась 50-летняя москвичка, которая уверяла, что не хотела убивать. Якобы, просто припугнула ножом.

Потерпевшая проехала одну станцию и обратилась к сотрудникам полиции. Ей вызвали медицинскую помощь. К счастью, пассажирка не получила серьезных ранений.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве 86-летняя пенсионерка убила больную дочку по приказу «голосов».

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Пассажирка метро ударила женщину ножом в лицо за разговор по телефону

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