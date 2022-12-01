«Ужасно»: Юрий Энтин раскритиковал исполнение Земфирой песни «Снегурочка»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 70

Поэт Юрий Энтин: Земфира поет мою «Снегурочку» ужасно не в своем духе

«Ужасно»: Юрий Энтин раскритиковал исполнение Земфирой песни «Снегурочка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Песня была написана в 1974 году для мультфильма «Ну, погоди!».

Поэт Юрий Энтин рассказал, как относится к исполнению Земфирой своей песни о Снегурочке. Он считает, что артистка исполняет ее «ужасно не в своем духе».

Поэт отметил, что его называют волшебником. Однако сам себя он считает больше юмористом и иронистом, а на более лирический лад порой надо настраиваться.

По словам Энтина, ему уже с ноября звонят журналисты с просьбой рассказать, как он сочинил песни «Расскажи, Снегурочка, где была», «Кабы не было зимы» и композиции из мультфильма «Дед Мороз и лето». Это новогодние мелодии, где говорится про волшебство.

Он отметил, что любит творчество Земфиры. Но его удивляет, что она часто исполняет песню «Расскажи, Снегурочка».

«Она ее пела, по моему, ужасно не в своем духе. Ну вот почему-то она любит эту песенку», — сказал он в беседе с KP.RU.

Как ранее писал 5-tv.ru, стало известно, сколько уехавшая из России вместе с режиссером Ренатой Литвиновой певица Земфира заработала за осенний мини-тур за границей. На чужбине ей явно пришлось снизить ценник, чтобы выжить.

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