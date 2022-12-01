В Петербурге из-за взрыва освежителя воздуха в баре пострадал кальянщик

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 174

Молодой сотрудник заведения получил ожоги 15% тела.

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Минувшей ночью в Санкт-Петербурге взорвался баллон в подсобке караоке-бара. Пожара удалось избежать, но без пострадавших не обошлось, сообщает 78.ru.

О громком хлопке в подсобке сообщили в экстренные службы примерно в час ночи. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в заведении был один пострадавший, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Им оказался кальянщик заведения. Известно, что молодой человек получил ожоги рук и лица — всего 15% тела.

Из подсобки изъяли взорвавшийся баллон освежителя. По предварительной информации, инцидент произошел из-за нарушения правил техники безопасности — освежитель взорвался из-за тепловой пушки, которая его нагрела.

Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. Пострадавший после взрыва смог предотвратить распространение пожара за пределы подсобки — он потушил огонь огнетушителем.

Ранее 5-tv.ru писал, что начало пожара на ТЭЦ-9 в Перми попало на видео.

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В Петербурге из-за взрыва освежителя воздуха в баре пострадал кальянщик

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