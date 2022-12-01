Российская армия продолжает теснить ВСУ: освобождена Курдюмовка

Отступая, ВСУ теряют своих бойцов. Только в Андреевке было уничтожено 40 боевиков.

Министерство обороны России сообщило об очередном успехе армии. Стало известно, что результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики.

В Минобороны России также напомнили об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белоговровка и Перше Травня Донецкой народной республики.

Также за последние дни вооруженные силы России устранили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ВС РФ подбили американскую РСЗО HIMARS, которая была готова к бою.