Российские военные подбили американскую РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 29

Минобороны: ВС России в ДНР поразили установку HIMARS с боекомплектом и экипажем

Фото, видео: Вова Жабриков / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Также в двух населенных пунктах республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с боекомплектом и экипажем уничтожили российские военные под Донецком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он также добавил, что в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково российская армия уничтожила две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru показывал эксклюзивные кадры из освобожденного Майорска в ДНР.

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