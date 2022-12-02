В Нью-Йорке на фоне борьбы с полчищами грызунов ищут «кровожадных» крысоловов

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Соискателю обещают зарплату уровня адвокатов и авиадиспетчеров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru

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Власти Нью-Йорка ищут героя с инстинктом убийцы. На городском рынке труда появилась вакансия крысолова.

У идеального соискателя должны быть не только высшее образование, но и «аура крутизны» и «некоторая степень кровожадности». Деньги обещают немалые: от 120 до 170 тысяч долларов в год.

Столько в американском мегаполисе получают, например, получают адвокаты, фармацевты и авиадиспетчеры. Сейчас с Нью-Йрке живут около 9 миллионов жителей и почти 2 миллиона крыс.

Крысы и горы мусора всегда были главной проблемой Нью-Йорка. Но сейчас и то, и другое бьет все рекорды. Жалоб на крыс стало в два раза больше всего за полгода. Местные власти наконец-то объявляют им официальную войну.

 

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