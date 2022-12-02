В Приморье потерпел крушение истребитель МиГ-31

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. Известно, что военный самолет упал в районе села Алексеевка.

По данным ТАСС, никто не пострадал: истребитель упал в лесном массиве, а пилоты успели катапультироваться. Как сообщили журналистам в экстренных службах, инцидент произошел сразу после вылета. Причины крушения выясняются.

Источник в экстренных службах сообщил 5-tv.ru, что военный самолет упал в Надеждинском районе. Информацию о крушении в МЧС сообщили очевидцы, которые позвонили в 15:45 и рассказали, что увидели, как в небе пролетает дымящийся и горевший самолет. Для эвакуации пилотов вылетел вертолет.

Позднее инцидент прокомментировали и в Минобороны РФ.

«В Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при крушении самолета в Армении погибли двое россиян.