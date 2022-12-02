Место встречи изменить нельзя: Волочкова рассекретила планы на Новый год

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 61

Балерина Анастасия Волочкова призналась в планах встреть Новый год у себя дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитость рассказала, где и с кем проведет новогоднюю ночь и куда отправится потом.

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, где, с кем и как она встретит один из самых любимых праздников — Новый год. Как и другая знаменитость, Филипп Киркоров, артистка менять традиции не собирается, и планирует отметить наступление 2023-го у себя дома. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Новый год я предпочитаю всегда отмечать дома. Я семь лет живу в прекрасном особняке, 850 метров. У меня между особняком и квадратным домом стоит огромная елка, она растет на участке. Она каждый вечер, на протяжении семи лет, зажигается огнями, вне зависимости от того, праздник или нет. Новый год — это всегда снег, всегда зима…», — поделилась балерина во время церемонии вручения премии «Событие года».

Но не только с зимой связан праздник у знаменитости. Есть у нее еще одна традиция — отправляться на новогодние каникулы на Мальдивы. И на этот раз исключений собеседница делать не собирается. А по возвращении у Анастасии еще один праздник.

«Моя традиция на протяжении десяти лет — я всегда улетаю на Мальдивы. И этот год не станет исключением. Потому что третьего числа лечу туда на две недели, перед днем рождения, которое 20 января. Я вас всех приглашаю! Как же вы без меня и как же я без вас», — призналась Волочкова.

К слову, прошлые новогодние каникулы у балерины были испорчены скандалом в самолете, следовавшим с Мальдив в Москву. Анастасия гневно отреагировала на просьбу стюарда надеть маску, в частности, из-за того, что многие этого не сделали. Артистка так громко ругалась, спорила и истерила, что по прилету на борт вызвали сотрудников полиции, а потом еще пришлось объясняться с ними пять часов в аэропорту.

Ране 5-tv.ru рассказывал, в чем будет встречать Новый год Анастасия Волочкова.

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Место встречи изменить нельзя: Волочкова рассекретила планы на Новый год

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