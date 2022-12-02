«Не важно, какого цвета трусики»: Волочкова призналась, в чем будет встречать Новый год

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 125

Анастасия Волочкова призналась в неверии в новогодние приметы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая балерина знает, от каких обстоятельств зависит счастье человека.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, как относится к новогодним приметам и астрологическим прогнозам. Своим мнением она поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Я вообще не верю ни в гороскопы, ни в эту астрологию, потому что я верю в то, что каждый человек — это вершитель своей реальности. И если сегодня звезды сошлись по одной какой-то схеме, человек совершает завтра какой-то недобропорядочный поступок или, наоборот, благородный, и звезды складываются совершенно по-другому», — отметила знаменитость во время церемонии вручения премии «Событие года».

Также, по словам Анастасии, она не придает никакого значения символическим цветам. К примеру, в эту новогоднюю ночь к таковым относятся черный, синий, голубой и любые оттенки зеленого — считается, что это любимые цвета Кролика — покровителя 2023-го. И если кто-то из коллег знаменитости взял эту информацию на заметку, для балерины важен только цвет души, говорит она.

«Мне кажется, что совершенно не важно, в чем ты встречаешь Новый год, какая одежда, какого цвета трусики. Важно лишь то, что ты представляешь собой и какого цвета твоя душа. Если она светлая, то неважно, что ты надел», — добавила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как планирует встречать Новый год певец Филипп Киркоров.

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